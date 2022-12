Großeinsatz der Polizei an Berufsschule in Düren beendet

Im Moment begleitet die Polizei die Schüler aus den Gebäuden. Sie werden mit Bussen in die Arena Kreis Düren gebracht. Da werden sie von ihren Eltern erwartet. In einer ersten Analyse sagte die Polizei, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Schüler bestanden. Ein Unbekannter hatte eine Drohung gegenüber einer Mitarbeiterin des Sekretariats ausgesprochen. Was konkret angedroht wurde, bleibt weiter offen.

Wie die Polizei zunächst mitteilte, sei sie mit vielen Einsatzkräften vor Ort am Nelly-Pütz-Berufskolleg und kläre die Situation. Was konkret mit der Gefahrenlage gemeint war, sagte ein Sprecher auf Nachfrage nicht. Auf Twitter teilte die Polizei mit, man solle den Bereich großräumig meiden.

Ein rot-weißes Flatterband sperrte den Bereich am Berufskolleg ab. Die Polizei sagte, man könne noch keine Details bekanntgeben. Beamte durchsuchten die Schule. Es seien speziell ausgebildete Einsatzkräfte, so die Polizei. Schülerinnen und Schüler hätten sich – wie mit der Polizei vereinbart – in Klassenräumen eingeschlossen. Hinweise auf Schüsse oder Verletzte seien Spekulationen und wurden nicht bestätigt.