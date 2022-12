Düsseldorf: Ermittlungen nach Weihnachtsmarkt-Räumung

In Düren klingelte am Montag im Sekretariat eines Berufskollegs das Telefon, am Apparat ein Unbekannter, der mit einer Straftat drohte. Am gleichen Tag rief ein Unbekannter die Polizei in Münster an und erklärte, er plane einen Amoklauf in einer weiterführenden Schule in Münster. Beide Anrufe stellten sich als falscher Alarm heraus. Auch der Drohanruf gegen den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf, bei dem der Anrufer damit gedroht haben soll, mit einem Lastwagen auf den Rathausplatz zu fahren, war nicht ernst gemeint.