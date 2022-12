Düsseldorf, Düren, Münster: Drohungen vom selben Anrufer?

In Düsseldorf am Montagabend Entwarnung

In Düsseldorf wurde konkret gedroht, mit einem Lkw auf den Rathausvorplatz zu fahren. Deshalb hatte die Polizei die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt vorsichtshalber geschlossen und geräumt. Am Abend kam dann aber die Entwarnung.