Düsseldorf: Zusätzliche Videokameras an Karneval

"Das Düsseldorfer Ordnungsamt ist gut gewappnet für die Karnevalstage" , betonte Ordnungsdezernentin Britta Zur am Dienstag beim Vor-Ort-Termin an der Feiermeile Bolkerstraße in der Altstadt.

Das Ordnungsamt habe mit rund 250 Mitarbeitern pro Tag mehr als je zuvor im Einsatz. Möglich sei das durch die personelle Aufstockung des Ordnungsdienstes in den vergangenen Jahren.

Videokameras am Rhein und auf der Kö

Die Polizei setzt an den Karnevalstagen erstmals auf zusätzliche Videokameras an der Rheinuferpromenade und an der Königsallee. Das habe sich bereits zur Premiere in der vergangenen Silvesternacht bewährt, erklärte Thorsten Fleiß, Einsatzleiter der Polizei für Karneval. So sollen mehr potenzielle Straftaten entdeckt werden können.

Zweieinhalb Monate habe sich die Polizei auf die Großeinsätze an den tollen Tagen vorbereitet, so Fleiß. Zu Spitzenzeiten an Altweiber und Rosenmontag werden mehr als tausend Polizisten in der Innen- und Altstadt sein, darunter mehrere Hundertschaften aus ganz NRW .

Großer Andrang erwartet

"Wir sind auf alle Eventualitäten eingestellt, auch auf schlechtes Wetter" , kommentierte Fleiß die regnerischen Wetterprognosen für Altweiber. Er rechne unabhängig vom Wetter mit einem großen Andrang von Narren, das habe sich nach Corona bereits im vergangenen Jahr gezeigt.

Die Stadt setzt wieder auf das seit Jahren bewährte Glasverbot in der Altstadt. An 16 Zugängen soll das von Ordnungsamt und privaten Sicherheitsdiensten kontrolliert werden. Außerdem soll weiterhin konsequent gegen Wildpinkler vorgegangen werden. Unter anderem will die Stadt dafür mehr als 500 öffentliche Toiletten in und um die Altstadt aufstellen - nach eigenen Angaben so viele wie noch nie.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 06.2.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Düsseldorf und im Radio auf WDR 2.

Unsere Quellen: