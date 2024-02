Welche Stadt feiert unter welchem Motto?

In Düsseldorf steht die Karnevalssession 2023/24 unter dem Motto "Wat et nit all jöwt..." (Was es nicht alles gibt). Aus 400 Vorschlägen wählte das Comitee Düsseldorfer Carneval das Motto aus. Es sei kurz, prägnant und erlaube bei der Umsetzung sehr viele Spielräume, so die Begründung. " Außerdem wollen wir mit diesem Motto in typischer Düsseldorfer Mundart wieder einmal die plattdeutsche Sprache ins karnevalistische Rampenlicht rücken ", so Michael Laumen, Präsident des Comitees.

In Köln werden die tollen Tage in diesem Jahr unter dem Motto "Wat e Theater – wat e Jeckespill" (Was für ein Theater - was für ein Treiben). Der gewählte Ausdruck soll sich dabei nicht nur auf die jecken Tage beziehen. Laut dem Festkomitee Kölner Karneval steht er für den " Stoßseufzer der kölschen Jecken, die mit Fassungslosigkeit auf das Weltgeschehen blicken ". In Zeiten von Pandemien, Kriegen und Naturkatastrophen sei es auch die Empfehlung, einen kühlen Kopf zu bewahren und ab und zu eine Auszeit zum Luftholen zu nehmen, so Festkomitees-Präsident Christoph Kuckelkorn. " Ein bisschen mehr kölsche Gelassenheit würde den Menschen guttun. "

Mit dem diesjährigen Motto "Ob en de Kneip, de Stroß oder em Saal, mir fiere Bönnsche Karneval" (Ob in der Kneipe, auf der Straße oder im Saal, wir feiern den Bonner Karneval) betonen die Jecken in Bonn, dass es in der fünften Jahreszeit vor allem um "Gemeinsamkeit" geht - ganz gleich wo oder auch mit wem. "Wer im Karneval mit allen, die gerade dabei sind, singt und schunkelt, fragt nicht nach Herkunft oder Status", so der Festausschuss Bonner Karneval.

Die Aachener Jecken wollen den Ruf eines bestimmten Ausdrucks aufpolieren, der in den vergangenen Monaten eher negativ besetzt war. Mit dem Motto "Vür kleäve zesame" (Wir kleben zusammen) zeigen sie laut eigener Aussage, dass Kleben auch anders geht. "Karneval ist der Kleber und Kitt in vielen Bereichen unserer Gesellschaft!", heißt es auf der Website des Festausschusses Aachener Karneval.



Welche Sicherheitskonzepte haben Köln und Düsseldorf?

Sowohl in Düsseldorf als auch in Köln setzt man während des Straßenkarnevals wieder auf glasfreie Zonen, also Bereiche, in denen zu bestimmten Zeiten während der tollen Tage keine Gläser oder Glasflaschen mitgeführt oder gekauft werden dürfen.

In Düsseldorf gilt die Regelung in diesem Jahr bereits zum 14. Mal und soll das "alljährliche Scherbenmeer" in der Altstadt eindämmen.