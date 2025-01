Egal ob der Weihnachtsbaum gleich nach dem Fest rausfliegt, erst traditionell am 6. Januar zum Fest der Heiligen Drei Könige oder sogar noch bis zum 2. Februar bleiben darf - bei der Entsorgung gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Weihnachtsbaum-Entsorgung: Praktisch und kostenlos

Zur Abholung bereit: Abgeschmückter Weihnachtsbaum

Richtig entsorgt wird der Baum, wenn man ihn restlos abgeschmückt am Straßenrand, neben der Mülltonne oder an ausgewiesenen Sammelplätzen von seinem jeweiligen Versorger abholen lässt. Die Termine gibt es auch im jeweiligen Abfallkalender.

So bietet die Kölner Müllabfuhr zum Beispiel vom 13. bis 31. Januar 2025 eine kostenlose Weihnachtsbaumabfuhr an. Wer ihn länger behalten will, kann ihn zwischen dem 6. Januar und dem 14. Februar 2025 zu einer der über 135 Sammelstellen im Veedel bringen. Manche Entsorger bieten ähnlich wie bei Sperrgut Anmeldeformulare für die Abholung an. In Essen gibt es sogar Rat bei einer Tannenbaum-Hotline der Stadt.

Baumbeseitigung gegen Spende

Vielerorts gibt es alternativ zu den Entsorgern auch Sammelaktionen von Pfadfindern oder Jugendfeuerwehren, die so oft mit einer kleinen Spende ihre Jugendarbeit mitfinanzieren können. In Schiefbahn sind es beispielsweise die Pfadfinder und in Warstein ist es der Feuerwehr-Nachwuchs. In Brilon werden ausgediente Weihnachtsbäume gegen eine Spende von 3 Euro eingesammelt. Der Erlös geht an das Deutsche Rote Kreuz.

Braune Tonne oder Entsorgung im Wald sind tabu

Die Braune Tonne hingegen sei der gänzlich falsche Ort zur Entsorgung, weil sich Stämme und Äste nicht für die Biovergärungsanlage eignen. Darauf weisen die Entsorgungsbetriebe in Essen hin.

Genau wie man vor dem Weihnachtsfest nicht einfach in den nächsten Wald gehen darf, um sich für sein Wohnzimmer einen passenden Christbaum zu schlagen, so darf man den legal gekauften nach dem Fest auch nicht einfach in den Wald, ein Feld oder über den Zaun in Nachbars Garten werfen. Beim Wegwerfen oder Entsorgen von Abfällen im Wald kann laut NRW-Umweltministerium ein Bußgeld fällig werden, das bei 30 Euro anfängt.

Sollte noch das Lametta an dem illegal entsorgten Weihnachtsbaum hängen, dürfte es teurer werden. So "nackt" wie der Baum ins Haus gekommen ist, sollte er dieses auch wieder verlassen.