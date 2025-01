Düsseldorfer EG überrascht gegen Tabellenführer Ingolstadt

Ingolstadt mit der frühen Führung

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo, vor allem der ERC Ingolstadt zeigte von Beginn an, warum er ganz oben in Tabelle steht. Düsseldorf wurde gleich in den ersten Minuten in das eigene Drittel gedrängt und konnte sich kaum befreien. Zunächst rettete Goalie Henrik Haukeland noch gegen Alex Breton (2.), dann traf Daniel Pietta den Pfosten (3.). Nur kurz darauf landete die Scheibe dann im Düsseldorfer Tor - Wayne Simpson setzte Morgan Ellis in Szene, der den Puck im linken Eck unterbrachte (4.).

Düsseldorf hat noch im 1. Drittel eine Antwort

Ingolstadt blieb das spielbestimmende Team und drängte auf den zweiten Treffer. Kurz vor der ersten Drittelpause schlug dann aber die DEG aus dem Nichts zu. Nach Zuspiel von Alec McCrea zog Tyler Angle nach guter Mitnahme trocken ins kurze Eck ab (19.).