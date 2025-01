WEITERE NACHRICHTEN

Faeser will Schutzstatus von Syrern überprüfen • Bundesinnenministerin Faeser hat einen 4-Punkte-Plan für den Umgang mit syrischen Geflüchteten vorgestellt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge werde Schutzgewährungen überprüfen und gegebenenfalls auch aufheben, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Dies gelte etwa, wenn Menschen den Schutz in Deutschland nicht mehr brauchten, weil sich die Lage in Syrien stabilisiert habe. Wer Deutsch gelernt hat, hier integriert ist und arbeitet, solle bleiben dürfen. Straftäter und Islamisten sollten schnellstmöglich abgeschoben werden, so Faeser.

Regierungsbildung in Österreich gescheitert • In Österreich sind die Gespräche über eine neue Regierung gescheitert. Wie die konservative ÖVP am Abend mitgeteilt hat, wurden die Verhandlungen mit der sozialdemokratischen SPÖ abgebrochen. Bundeskanzler Nehammer (ÖVP) hat seinen Rücktritt angekündigt. Vor allem beim Thema Steuern konnten sich die beiden Parteien nicht einigen.

Influencer festgenommen • In Berlin hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in der Silvesternacht eine Rakete gezündet hate. Diese flog in eine Wohnung in Berlin-Neukölln und explodierte. Der Mann hatte ein Video von der Attacke auf Instagram gepostet. Laut den Behörden war der 23-Jährige auf dem Weg nach Jordanien. Die Staatsanwaltschaft will prüfen, ob sie Haftbefehl gegen ihn beantragt. Der Mann sagte, er sei als Tourist in Deutschland und habe nicht gewusst, wie eine Rakete funktioniert.

Handwerksbetriebe suchen Chefinnen und Chefs • Viele Handwerksbetriebe finden keinen Nachfolger. Das berichtet die "Bild am Sonntag" mit Verweis auf den Zentralverband des Deutschen Handwerks. Demnach suchen bis 2030 rund 125.000 Betriebe einen neuen Chef. Bis 2045 sind es 450.000 Firmen und damit jeder zweite Handwerksbetrieb. Aktuell müssen Kunden im Schnitt knapp neun Wochen auf einen Handwerkstermin warten - die Wartezeit könnte in Zukunft noch länger werden.

Eisbaden im Dortmund-Ems-Kanal • In Münster rufen private Organisatoren heute zum Eisbaden auf. Ab 13 Uhr sollen möglichst viele Menschen in den Dortmund-Ems-Kanal steigen. Mehrere Hundert Teilnehmer werden erwartet. Die DLRG überwacht das Eisbaden von Booten aus. Die mutigen Schwimmer steigen für einen guten Zweck ins eiskalte Wasser. Sie sammeln unter anderem für die Kinderkrebshilfe Münster Spenden. In der vergangenen Saison sind dabei rund 7.600 Euro zusammen gekommen.

Flugsimulation läuft schon seit Tagen

Weltrekordversuch mit längster Flugsimulation • In Bielefeld will ein E-Sport-Verein heute einen neuen Weltrekord aufstellen: Mehr als 20 Pilotinnen und Piloten wollen die längste Flugsimulation der Welt absolvieren. Seit gut einer Woche läuft die Flugsimulation schon. Permanent müssen die Spielerinnen und Spielerin abwechselnd manuell das Flugzeug steuern - und dabei starten, landen und tanken.

Protestspaziergang am Tagebau Hambach • Weil Umweltschützer befürchten, dass es im Wald neben dem Braunkohletagebau Hambach zu weiteren Rodungen kommt, soll dort am Mittag ein Protestspaziergang stattfinden. RWE teilte mit, es seien derzeit keine Rodungen geplant. Konkret geht es bei dem Protest um Flächen des Sündenwäldchens an der Ortschaft Manheim. RWE will dort Millionen Tonnen an Kies und Abraum für die Gestaltung der Tagebau-Böschungen abbauen. Schon seit Monaten besetzen einige Umweltaktivisten das Waldgebiet und haben Baumhäuser gebaut.

Alte Tannen holt die Müllabfuhr

Weihnachtsbaum richtig entsorgen • Für viele Menschen ist morgen am Dreikönigstag (6.1.) der Tag, an dem sie sich von ihrem Weihnachtsbaum trennen. Gut zu wissen: Der abgeschmückte Baum darf weder in der Biotonne noch im Wald entsorgt werden. Letzteres kann sogar Bußgeld kosten. Die legale Entsorgung ist geregelt und kostenlos. Richtig entsorgt wird der Baum, wenn man ihn restlos abgeschmückt am Straßenrand, neben der Mülltonne oder an ausgewiesenen Sammelplätzen vom jeweiligen Versorger abholen lässt. Die Termine gibt es im jeweiligen Abfallkalender.

Der Elefant wird 50

Sendung mit der Maus - seit 50 Jahren mit blauen Elefanten • Der kleine blaue Elefant ist viel mehr als ein Side-Kick der Maus. Mit putzigen Kulleraugen und Rüsseltrompete hatte der Kleine vor genau 50 Jahren seinen ersten Auftritt in der Sendung mit der Maus. Mittlerweile hat der Elefant seine eigene Show. Zum Geburtstag schenkt die Maus dem kleinen blauen Elefanten eine Gedenkmünze aus Silber .

