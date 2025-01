1. FC Köln: Adamyan wechselt per Leihe nach Regensburg

Das gab der Club am Freitag bekannt. Der Stürmer wird mit sofortiger Wirkung verliehen, um in der zweiten Saisonhälfte Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln.

Für Adamyan ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der 31-Jährige spielte bereits von 2017 bis 2019 für Regensburg in der 2. Bundesliga (69 Spiele, 37 Scorerpunkte). Für den FC kam der Stürmer in dieser Zweitligasaison in sieben Pflichtspielen zum Einsatz.