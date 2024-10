Gute Chancen für den Quereinstieg

Die BeMega bietet laut den Veranstaltenden vor allem bei einen Quereinstieg eine gute Gelegenheit, einen neuen Job zu finden – denn hier zählt vor allem der persönliche Eindruck.

"Eine Jobmesse schafft einen unkomplizierten Rahmen, in dem sich Interessierte direkt potenziellen Arbeitgebern vorstellen können. Es geht um das Kennenlernen, ohne sofortige Anforderungen an Zeugnisse oder formale Qualifikationen." Johannes Klapper, Geschäftsführung Agentur für Arbeit Köln

Im Gespräch mit den Gastronomen zeigt sich deutlich: Der Bedarf an Arbeitskräften ist groß. Mit flexiblen Arbeitszeiten, garantierten Urlaubstagen und freien Wochenenden versuchen die Betriebe, vor allem junge Menschen für eine Karriere in der Gastronomie zu gewinnen – idealerweise in Form einer Ausbildung.

" Roboterbienen " stellen sich vor

Die Roboterbiene begrüßt die Besucher der Bewerbermesse

Auch technische Innovationen werden genutzt, um potenzielle Bewerber zu überzeugen. Auf der Messe fahren zwei kleine Roboter durch die Gänge, die in Zukunft vor allem in großen Systemgastronomien das Personal unterstützen sollen. Diese " Roboterbienen " können beispielsweise schmutziges Geschirr in die Küche transportieren und so das Servicepersonal entlasten.

