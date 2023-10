Die Ansprüche der jüngeren Generation sind anders als früher

Während sich Phil Hinze in den Anfangsjahren der Bar die Leute noch aussuchen konnte, müssen er und Lisa Hinze heute um jeden kämpfen. Egal ob für den Service, die Theke, als Koch oder Spülkraft. " Es ist ein anstrengender Job, ganz klar. Man muss arbeiten, wenn andere frei haben und körperlich muss man sich was abverlangen können ", gibt Lisa Hinze zu. " Aber die Ansprüche der jüngeren Generationen sind manchmal einfach krass. " Die Forderungen: Maximale Planungssicherheit, frei am Wochenende. Manchmal sitze sie mit offenem Mund in den Bewerbungsgesprächen, sagt Lisa Hinze. Hinzu kommt: Viele sind einfach körperlich nicht fit genug für den Job.

In der Zweibar in Essen wird dringend neues Personal gesucht - wie in vielen Gastrobetrieben in NRW.

Aushilfen bekommen Mindestlohn plus Trinkgeld

Finanziell sei die Arbeit gar nicht so unattraktiv. Aushilfen bekommen zu Beginn den 12-Euro-Mindestlohn. Wer mehr Erfahrung hat und schon lange dabei ist, bekommt mehr. Dazu kommt das Trinkgeld, das vor allem am Wochenende, wenn viel los ist, sehr üppig ausfallen kann. Trotzdem: Dass die Zweibar in nächster Zeit wieder sieben Tage die Woche geöffnet sein wird, ist nicht absehbar. " Ich glaube, dass es im nächsten Jahr noch mal weniger Läden geben wird ", vermutet Lisa Hinze. Gerade laufen die Corona-Hilfen-Prüfungen. Viele müssen Geld zurückzahlen. " Das wird für viele schwer ."

Immer wieder muss Lisa Hinze während des Gesprächs zur Theke laufen und abkassieren. Ihre Ablöse ist noch nicht da. Lisa Hinze sagt ihrem Mann per SMS Bescheid, dass sie länger bleiben muss. Wieder mal.