Tipps von Doc Esser gegen Hitze: So bleibt man gesund

Was soll man bei der Tagesplanung beachten?

Doc Esser empfiehlt: Am besten macht man eine Siesta und bleibt von 13 bis ca. 18 Uhr drinnen. Das heißt, ab Mittag, wenn die Sonne am höchsten steht, bis in den späten Nachmittag hinein. Viele denken, dass die Mittagshitze am stärksten ist, doch es stimmt nicht ganz. Die Gebäude heizen sich mittags erst auf und geben dann die Wärme ab. Wichtig ist auch, weite, luftige Kleidung zu tragen und nicht zu kalte Getränke zu sich zu nehmen.