299 Badeunglücke in Flüssen, Bächen, Seen und Kanälen – so viele Fälle hat die DLRG im Vorjahr gezählt, 24 davon in NRW . Auch in den vergangenen Wochen sind bereits mehrere Menschen ertrunken. All diese Fälle haben laut Wasserschutzpolizei eines gemeinsam: Sie hätten verhindert werden können.

Wer beim Baden in eine Notlage gerät oder sie beobachtet, sollte einige Hinweise kennen und beachten und im Akutfall versuchen, nicht in Panik zu geraten. Unter anderem die Stadt Köln, die DLRG oder auch Krankenkassen wie die AOK stellen online folgende Verhaltensregeln zur Verfügung.

Was tun, wenn man betroffen ist?

Mit der Strömung schwimmen und diagonal zum Ufer treiben lassen. Selbst für geübte Schwimmerinnen und Schwimmer ist das Ankämpfen gegen die Strömung aussichtslos.

Bei Erschöpfung: Auf dem Rücken oder bei Wellen auf dem Bauch treiben lassen, um dem Körper eine kurze Pause von der Anstrengung zu geben.

Bei einem Krampf: Den entsprechenden Muskel immer wieder anspannen und wieder lockern. Währenddessen auf dem Rücken treiben lassen.

Was tun, wenn man helfen möchte?

Am Ufer bleiben. Auch für Rettende sind Strömungen in Flüssen und anderen Gewässern oft vorab nicht einzuschätzen. Nur ausgebildete Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer sollten selbst ins Wasser gehen.

Sofort die 112 wählen. Um den Unfallort anzugeben, helfen oft Hinweis-Tafeln - im Falle des Rheins sind dort zum Beispiel die Rheinstromkilometer angegeben.

Sich ggf. nach einem Rettungsring oder einer Schwimmweste umsehen, um sie dem Ertrinkenden zuzuwerfen.

Wenn es die Person an Land geschafft hat: Bei Unterkühlung abtrocknen und nach Möglichkeit mit trockener Kleidung und einer Wärmedecke ausstatten. Bei Atemstillstand: Nach Möglichkeit Herzdruckmassage und Beatmung durchführen.

DLRG warnt vor Selbstüberschätzung