Hitzefrei für Arbeitnehmer - was das Arbeitsrecht vorsieht

Bisher gibt es dieses Recht auf Hitzefrei nicht. " Aber es ist nicht so, dass wir jetzt alle in den Büros sitzen müssen und schwitzen müssen ", erklärt Arbeitsrechtlerin Nele Urban im Gespräch mit dem WDR . " Das deutsche Arbeitsrecht kennt sehr wohl sehr detaillierte Regeln, wie mit der Hitze umzugehen ist. "

Arbeitgeber muss Maßnahmen ergreifen

Die sogenannte Arbeitsstättenregelung (ASR A3.5) regelt demnach sehr detailliert, bei welchen Temperaturen der Arbeitgeber was zu machen hat. " Und da ist das, was Verdi jetzt gefordert hat, schon sehr detailliert geregelt ", so Urban. Folgende Staffelungen sind demnach festgelegt:

Bei 26 bis 30 Grad muss der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen wie Schwangeren oder Menschen, die körperlich arbeiten oder schwere Arbeitskleidung tragen müssen, besonders schützen.

Bei 30 bis 35 Grad muss der Arbeitgeber Maßnahmen gegen die Hitze ergreifen. Diese können eine Bereitstellung von Getränken, Gleitzeitarbeit, Homeoffice, Luftduschen, Stoßlüften, Lockerung der Bekleidungsregeln, Einbau von Jalousien oder den Einsatz von Ventilatoren umfassen.

Ab 35 Grad darf, wenn es vermeidbar ist, nicht dauerhaft gearbeitet werden. Ein Recht auf Hitzefrei gibt es dadurch aber nicht automatisch. Wenn der Arbeitgeber aber nicht reagiert, riskiert er das Risiko einer Ordnungswidrigkeit.

"Hitzfrei machen" ist Kündigungsgrund