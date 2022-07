Hitze-Dresscode: Mit welcher Kleidung kann man sich da ins Büro trauen?

Was Herren im Büro tragen sollten

Am besten sollten Männer zum bewährten Anzug greifen. " Und darunter gehört ein langärmeliges Hemd ", so die Knigge-Trainerin. Die Ärmel dürfe man zwar hochkrempeln - aber von der Kurzarm-Variante rät die Expertin ab.

Eine Ausnahme gebe es allerdings, mit der die Herren sich ein wenig Luft verschaffen können: Anzüge mit kurzen Bermuda-Hosen. Hier ist allerdings die Frage, welche Strümpfe dazu getragen werden. " Entweder Kniestrümpfe oder keine Strümpfe ", rät Linda Kaiser.

Auf Strümpfe könne sogar bei einer langen Anzughose verzichtet werden - sofern man sich im kollegialen Kreis aufhält. Bei einem Kundentermin empfiehlt die Knigge-Trainerin dagegen, keine nackten Füße und Knöchel zu zeigen.

Was Damen im Büro tragen sollten

Damen können zwar zum Rock greifen - allerdings ist das Zeigen von nackten Beinen ein Tabu. Stattdessen sollte auf Strumpfhosen und geschlossene Schuhe zurückgegriffen werden. "Eine lange, aber weitgeschnittene Hose ist meist luftiger."

Generell seien leichte und locker sitzende Materialien an heißen Tagen die beste Wahl. Auf enge Kleidung aus Synthetik sollte dagegen verzichtet werden.

Diese Dresscodes gelten in anderen Ländern

In Frankreich gilt ebenfalls ein strengerer Dresscode, wenn dies Beruf und Anlass entspricht. Mitarbeitende in der Finanzbranche tragen Anzug und Krawatte, wie in den Metros am Morgen zu sehen ist, berichtet ARD-Korrespondentin Carolin Dylla. In der Kreativbranche gehe es zwar lockerer zu - dennoch würden Mitarbeitende auch hier nicht mit zerschlissenen Sneakern auftauchen. Bis zu einem gewissen Grad dürfen Arbeitgeber Kleidungsvorschriften in ihren Unternehmen vorgeben.

Auch in Italien gibt es - im formalen Arbeitumfeld - eigentlich keine Alternative zum Anzug, berichtet Korrespondent Jörg Seisselberg aus Rom. Kurze Hosen oder kurze Hemden gelten als Stilsünde. Damen könnten zum gebügelten T-Shirt statt zur Bluse greifen - aber die Schuhe müssten in jedem Fall geschlossen sein.