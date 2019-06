Video: Balkon-Oasen 2019

Servicezeit . . 06:24 Min. . UT . WDR. Von Steffen Berner.

Ein eigener Garten in der Stadt – das scheitert meistens am fehlenden Geld oder an der Fläche. Dabei gibt es auch in der City jede Menge Platz: Auf den Dächern. Unsere Gartenexpertin Anja Koenzen zeigt, wie man an nur einem Tag aus einem einfachen Flachdach einen echten Großstadtgarten macht. | video