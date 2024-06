Zum 95. Geburtstag der Stadt: Langer Tisch in Wuppertal

Es sind Nachbarschaftsinitiativen, Vereine, Unternehmen oder einfach nur private Gruppen, die ihre Tische rausstellen, Zelte und Buden aufstellen. Dazwischen 13 Bühnen für Events und Bühnen - schon am frühen Abend tanzen hier die Leute zu Techno, Pop und Schlager.

Seit 95 Jahren Großstadt

Schwuppi - die Schwebebahn in Plüsch

Alle fünf Jahre feiert die Stadt Wuppertal ihre Gründung im Jahr 1929. Damals entstand die Großstadt an der Wupper aus mehreren Stadtteilen, etwa Elberfeld und Barmen. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist es eine Feier für alle, die hier im Tal und auf den Anhöhen wohnen - an einem langen Tisch, quasi einer gigantischen Festtafel entlang einer der Hauptverkehrsadern, die am Geburtstag komplett den Fußgängern gehört.

Die Maus, Schwuppi und Tuffi

Die Maus beim 'Langen Tisch' in Wuppertal

Mittendrin natürlich auch der Stand des WDR-Studios Wuppertal. Nicht nur Moderatorinnen und Moderatoren, sondern auch die Maus ist gekommen. Die große Plüschfigur entzückt alle, die mit ihr groß geworden sind - also alle zwischen 6 und 46 Jahren. Doch nicht nur die Maus erfreut die Geburtstagsgäste. Zwei Stände weiter wartet "Schwuppi", eine Plüschschwebebahn der Wuppertaler Stadtwerke. Ein Foto-Termin in unmittelbarer Nähe zu der Stelle, an der einst der kleine Elefant Tuffi aus der Schwebebahn gesprungen ist.

Rudel-Gucken auf der Partymeile

Auch während des Achtelfinales leerten sich die Straßen kaum

Selbst bei Anpfiff zum Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark am späten Abend leeren sich die Straßen kaum. Es bilden sich Trauben um kleine und größere Bildschirme. Nebenan wird weiter getanzt - vor allem nach dem positiven Spielausgang. Hatte bis dahin die Gewitterfront in NRW die Feiernden verschont, macht der Himmel gegen Mitternacht auch hier die Schleusen auf. Der heftige Regen und Windböen sorgen dafür, dass die Stadt Wuppertal diesmal vier Stunden früher als geplant die Party beendet. Für die, die dabei waren, dennoch eine fröhliche und würdige Geburtstagsfeier.