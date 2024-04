Donald Trump

Prozess gegen Trump startet • Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten soll heute in New York ein Strafprozess gegen einen früheren US -Präsidenten beginnen: Donald Trump ist in dem Verfahren in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Der 77-Jährige hat auf nicht schuldig plädiert. Am Anfang des Prozesses steht die Jury-Auswahl. Der Richter muss 18 Jurorinnen finden, die keine Meinung zu Donald Trump haben.

Wird Abtreibung legalisiert? • Die Ampel-Koalition will das Abtreibungsrecht liberalisieren. Dazu stellt eine Expertenkommission heute in Berlin ihre Vorschläge an die Bundesregierung vor. Berichten zufolge wollen die Experten eine generelle Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen innerhalb der ersten zwölf Wochen empfehlen. Bisher ist eine Abtreibung grundsätzlich strafbar, es sei denn, sie findet in den ersten zwölf Wochen statt und die Frau hat sich zuvor beraten lassen.