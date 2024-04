Angriff auf Israel: Was geschieht im Nahen Osten?

Wie begründet Iran den Angriff?

Die Regierung in Teheran hatte bereits seit Tagen Vergeltung für einen Anschlag auf seine Vertretung in Damaskus am 1. April angekündigt. Bei dem Angriff mit Raketen wurde unter anderem ein hochrangiger Kommandeur der Revolutionsgarden getötet. Der Angriff wird Israel zugeschrieben.

Iraner feiern in Teheran

Von der israelischen Regierung gab es hierzu keine Bestätigung, aber auch kein Dementi. Das iranische Staatsfernsehen zitierte in der Nacht die Revolutionsgarden mit der Erklärung, die Operation "Wahres Versprechen" sei ein Teil der Strafe für " israelische Verbrechen ".

Wie reagiert der Westen?

Zahlreiche westliche Länder verurteilten den Angriff und und warnten die Konfliktparteien vor einer weiteren Eskalation - darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

US-Präsident Joe Biden

US-Präsident Joe Biden kündigte die Einberufung eines Treffens der G7-Gruppe noch am Sonntag an. Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der wirtschaftlich führenden Staaten wolle man eine " einheitliche diplomatische Antwort " auf den " dreisten " iranischen Angriff koordinieren. Auch der UN-Sicherheitsrat will sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit dem Thema befassen.

Droht nun ein israelischer Gegenangriff?

Ob Israel mit einem Gegenangriff reagieren wird, blieb zunächst offen. Man diskutiere zurzeit " Maßnahmen ", sagte ein hoher Repräsentant der israelischen Armee.