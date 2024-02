Millionen Seiten ausdrucken und wieder einscannen?

Die schnelle Recherche nach Begriffen und Zusammenhängen wäre so kaum möglich gewesen. Also was tun? Die vermeintliche Lösung klang fast noch aberwitziger als das manuelle Durchsuchen aller Dateien: Die Akten sollten zuerst ausgedruckt und dann wieder eingescannt werden, um sie so nach automatischer Texterkennung durchsuchen zu können. Der Papierverbrauch wäre enorm gewesen: Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler NRW wäre dabei ein 392 Meter hoher Papierstapel entstanden, hundert Meter höher als der Düsseldorfer Rheinturm. Zum Transport der Millionen bedruckter Blätter Papier wären 17 Lkw nötig gewesen.

Software-Lösung auch für künftige Aktenberge

Doch zur vielleicht größten Papier- und Toner-Bestellung in der Geschichte des Landes kommt es nun doch nicht. Denn der landeseigene Dienstleister IT-NRW hat eine technische Lösung gefunden: Fast alle Dateien können nun so umgewandelt werden, dass danach die elektronische Suche funktioniert. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Stefan Engstfeld (Grüne), und auch der Bund der Steuerzahler zeigten sich denn auch erfreut ob der gefundenen Software-Lösung - zumindest teilweise.

Daten einfach suchen und finden

Denn der Bund der Steuerzahler hätte sich noch eine viel weitergehende Lösung gewünscht, die die Gedankenspiele ums Ausdrucken und Einscannen aller Akten überflüssig gemacht hätte. "NRW braucht endlich ein Landes-Transparenzgesetz" , heißt es in einem offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) von Ende Januar. Abgeschickt hat ihn das Transparenzbündnis "NRW blickt durch", dem neben dem Steuerzahlerbund auch der NABU , Transparency International oder die Initiative "Offene Kommunen NRW" angehören.

Mehr Transparenz per Gesetz