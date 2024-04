Es ist wieder soweit: Wie jedes Jahr im Frühjahr steht die Blitzer-Aktion an. Der ADAC erwartet in NRW vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Bereichen etwa rund um Schulen und Kindergärten mehr Kontrollen. " Geblitzt wird also vermehrt an Orten, wo Kinder unterwegs sind und vorsichtiges Fahren gefragt ist ", sagt Petra Sommer aus dem WDR -Verkehrsstudio. Auch rund um Altenheime wird verstärkt geblitzt. Temposünder, die erwischt werden, erhalten einen Bußgeldbescheid.

Blitzmarathon und Speed Week