Ab Montag neue Streiks im ÖPNV

Nach den Warnstreiks im Februar und März hatte die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder zur Urabstimmung aufgerufen: 97 Prozent der Mitglieder stimmten dabei für einen unbefristeten Arbeitskampf. Das gab die Gewerkschaft am vergangenen Mittwoch bekannt. Dem WDR sagte sie aber auch: Künftig soll nicht der komplette ÖPNV bestreikt werden, sondern nur Teile davon.

Notfallpläne werden vorbereitet

Verdi plant nun also mit einer neuen Nadelstich-Strategie: Beim angekündigten Streik ab Montag soll der öffentliche Nahverkehr nur an vereinzelten Orten zeitweise lahmgelegt werden, an anderen wiederum nicht. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, nachdem die Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband NRW Mitte März in der dritten Runde gescheitert waren. Einige Unternehmen wie etwa die Rheinbahn bereiten Notfahrpläne vor - auch wenn zurzeit noch nicht klar ist, ob etwa in Düsseldorf gestreikt wird.

S-Bahnen und Regionalzüge werden von den Streiks im ÖPNV nicht betroffen sein. Für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in NRW fordert die Gewerkschaft unter anderem mehr Entlastungstage, Schicht- und Wechselschichtzulagen sowie einen anderen Umgang mit Überstunden.