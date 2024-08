WEITERE NACHRICHTEN

Arzneimittelreport - Große Lücken bei HPV-Impfung • In Deutschland könnten offenbar viele Krebsfälle vermieden werden, wenn sich mehr Menschen impfen lassen. Nach einem Bericht der Barmer geht es um sogenannte humane Papillom-Viren, kurz HPV, die unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen. HP-Viren können aber auch andere Krebsarten auslösen, zum Beispiel am Rachen oder im Mund – bei allen Menschen. Die Stiko empfiehlt auch deswegen, dass Mädchen und Jungen geimpft werden sollen. Die Anzahl der Impfungen gegen das humane Papillomvirus sei aber zuletzt um 23,5 Prozent zurückgegangen, sagt die Barmer.

Sperrung der A4 bei Bergisch-Gladbach Richtung Köln • Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Bensberg und Frankenforst in Richtung Köln gesperrt. Autofahrer müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Gegen 3 Uhr fuhr der Lkw-Fahrer in einem Baustellenbereich gegen die mobilen Schrammwände, verlor die Kontrolle und krachte in ein Baustellenfahrzeug. Der Aufprall war so stark, dass die Fahrerkabine abgerissen ist - die Polizei spricht von einem Trümmerfeld. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Sperrung könne noch etwa ein bis drei Stunden andauern, so die Einschätzung des Polizeisprechers um etwa 7 Uhr.

Weinlese im Ahrtal beginnt • Im vom Hochwasser 2021 verwüsteten Ahrtal beginnt heute die Weinlese. Allerdings ist eines jetzt schon klar: Es war zu nass. Machten den Winzern früher vertrocknete Reben Sorgen, weil die Sommer zu heiß waren, sorgt jetzt ein Pilz für Kummer. Einzelne Winzerbetriebe warten weiter auf staatliche Unterstützung für die Flutschäden - sie wurden nach den Privathaushalten hinten angestellt.

Weitere Heizungsförderung startet - jetzt für alle • Ab sofort können alle Wohnungseigentümer und Hausbesitzer Fördergelder für den Heizungstausch beantragen. Neu dabei sind es jetzt auch die Vermieter von Einfamilienhäusern. Wenn alte Gas- und Ölheizungen gegen klimafreundliche Alternativen ausgetauscht werden, sind 30 bis 70 Prozent staatliche Förderung möglich - abhängig von Einkommen, Geschwindigkeit und Umsetzung des Heizungstauschs.

Russland greift weite Teile der Ukraine mit Drohnen und Raketen an • Russland hat weite Teile der Ukraine mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Attacken als "abscheulich". Es sollen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen sein, Dutzende Menschen verletzt und Energieeinrichtungen beschädigt worden sein. Der Beschuss mit mehr als 100 Raketen und einer ähnlichen Zahl von Drohnen begann in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen Mitternacht und dauerte bis zum Tagesanbruch an. Offenbar handelte es sich um den umfassendsten russischen Angriff auf das Land seit Wochen.

Jahresbilanz vom Landesrechnungshof • Jedes Jahr stellt der Landesrechungshof NRW in seinem Bericht dar, wie das Land mit seinen finanziellen Spielräumen in Zeiten knapper Kassen umgeht. Rechnungshofpräsidentin Brigitte Mandt, als oberste Kassenprüferin des Landes, hatte im vergangenen Jahr bereits deutlich gemacht, dass die Zeit sprudelnder Steuereinnahmen zu Ende geht und die Last der Altschulden die Spielräume massiv beschränkt. Der Bericht für das Jahr 2024 wird um 11 Uhr in Düsseldorf vorgestellt.

Das Faultier Jan ist tot.

Ältestes Zoo-Faultier der Welt ist tot • Traurige Nachricht aus dem Krefelder Zoo: Jan, das berühmte Zweifinger-Faultier, ist mit 54 Jahren gestorben. Das "Älteste Faultier in Menschenhand" lebte fast 40 Jahre lang in Krefeld. Der Zoo teilte gestern mit, dass Jan bereits in der vergangenen Woche an Altersschwäche gestorben sei.

DFB-Pokal: Zweitligist Münster empfängt Vizemeister Stuttgart • Im deutschen Fußball-Pokalwettbewerb der Männer findet heute Abend ein Erstrundenspiel in NRW statt. Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster erwartet Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Münster. Eigentlich lief die erste Pokalrunde schon vor knapp eineinhalb Wochen - Stuttgart hatte da aber im Supercup gegen Meister Leverkusen gespielt. Der startet morgen in Jena in den DFB-Pokal.

DAS WETTER IN NRW

Freundlicher Mix aus Sonne und Wolken • Heute scheint die Sonne von früh bis spät bei einem teilweise wolkenlosen oder nur leicht bewölktem Himmel - 11 bis 13 Stunden lang. Dabei erwärmt sich die Luft auf 24 Grad im Hohen Venn sowie bis 28 Grad im Ruhrgebiet, auf dem Kahlen Asten werden 22 Grad erreicht. Der Südost- bis Ostwind weht tagsüber leicht böig.