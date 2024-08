Die Britpopband Oasis plant ein Comeback. Die Brüder Noel und Liam Gallagher wollen im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie sie in sozialen Medien ankündigten. Demnach sind Konzerte in mehreren britischen Städten geplant, darunter London und Manchester.

Die Band hatte sich vor 15 Jahren getrennt, damals verließ Noel Gallagher die Gruppe im Streit mit seinem Bruder. Mit Liedern wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Supersonic" prägte die Band aus Manchester die 1990er Jahre. Die Gruppe wurde zu einer der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte. Mit "Definitely Maybe" stand vor 30 Jahren das erste Album von Oasis in den Läden. Das zweite Album "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 gehört bis heute zu den bestverkauften Platten in Großbritannien.