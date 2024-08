Faultier Jan sei bereits in der vergangenen Woche an Altersschwäche gestorben, teilte der Krefelder Zoo am Montag mit. Seinen Pflegerinnen und Pflegern falle der Abschied sehr schwer, da sie ihn teilweise schon über ein Vierteljahrhundert gekannt und betreut hätten.



Laut dem Zoo wurde Jan 1969 in der Natur geboren und zunächst in den Tierpark Hagenbeck gebracht. 1998 sei er dann mit seinen Gefährtinnen Lulu und Lolita in das damals neu erbaute Regenwaldhaus umgezogen.

"Ältestes Faultier in Menschenhand"

Bundesweite Bekanntheit erlangte Jan im Jahr 2021, als er in die Kategorie „Ältestes Faultier in Menschenhand“ ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen wurde. "Der Eintrag wurde mit einer Urkunde bestätigt, die bis zuletzt jährlich neu ausgestellt wurde" , heißt es weiter in der Mitteilung des Zoos.

Den Spitznamen „Rekord-Faultier“ bekam Jan nach Angaben des Krefelder Zoo auch wegen seiner hohen Anzahl an Nachkommen: Zusammen mit den beiden Weibchen Lolita und Trine sei er nachweislich im Zoo Krefeld 22-facher Vater gewesen. Aktuell lebe noch die 22-jährige Trine mit Jans letztem Nachwuchs im Regenwaldhaus. Der jüngste Nachwuchs, ein Männchen, kam erst im März 2024 zur Welt.

