Der Arzneimittelreport schreibt, dass die Impfquote schon vor der COVID-19 -Pandemie unzureichend gewesen sei. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass das von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgegebene Ziel, bis 2030 eine Impfquote von 90 Prozent zu erreichen, durch diese Entwicklung gefährdet sein könnte. Deswegen müssten Gegenmaßnahmen getroffen werden.

HPV für Gebärmutterhalskrebs verantwortlich

Humane Papillomviren sind für nahezu jeden Fall von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich, so steht es in einer neuen Studie von Alison A. McBride vom US-amerikanischen Forschungszentrum "National Institute of Allergy und Infectious Diseases". Allerdings können auch Männer durch das Virus Tumore bekommen, etwa am Penis oder in der Mundhöhle. 2020 sind in Deutschland laut Robert-Koch-Institut 1.546 Frauen an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Zum Vergleich: An HIV starben 2022 in Deutschland 264 Menschen.