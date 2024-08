Preußen Münster sucht den "Fluchbrecher" für das erste Heimtor

Es scheint fast so, als wäre das Tor der Gegner im Stadion an der Hammer Straße für den dort heimischen Klub Preußen Münster in dieser Saison bisher "verflucht". Nach einem 0:0 gab es im zweiten Heimspiel der 2. Bundesliga eine 0:1-Niederlage gegen Kaiserslautern.

"Wir müssen in der Box noch zielstrebiger sein. Das ist auch ein feiner Unterschied zum letzten Jahr. Die Torhüter, die Verteidiger sind noch etwas besser" , sagte Trainer Sascha Hildmann in der Pressekonferenz. Besser machen kann es sein Team schon am Dienstag im DFB-Pokal (live im Ersten und bei sportschau.de) gegen den Bundesligisten und Vizemeister VfB Stuttgart.