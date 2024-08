Bundeskanzler Scholz bestürzt

" Der Anschlag in Solingen ist ein schreckliches Ereignis, das mich sehr bestürzt ", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz im Onlinedienst X. " Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung. Der Täter muss rasch gefasst und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. "

Wüst: NRW ist erschüttert und in Trauer vereint

Ministerpräsident Hendrik Wüst

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte dem WDR: "Wir in Nordrhein-Westfalen, wir sind tief erschüttert und in Trauer vereint."

"In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes, und ich glaube auch darüber hinaus, mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen." Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident

Es sei " ein Akt brutalster und sinnlosester Gewalt, der unser Land ins Herz getroffen hat" , so Wüst weiter. "Ganz Nordrhein-Westfalen steht an der Seite der Menschen in Solingen und vor allem an der Seite der Opfer und ihrer Familien. Ein ganz, ganz großer Dank an die Rettungskräfte, die in diesem Moment noch um Menschenleben kämpfen und auch an die Polizei."

Oberbürgermeister Kurzbach: Solingen in Schock

Oberbürgermeister Tim Kurzbach schrieb auf Facebook: " Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer. Wir wollten alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen."

"Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben." Tim Kurzbach, Oberbürgermeister Solingen

" Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen. Ich danke allen Rettungs- und Sicherheitskräften für ihren Einsatz. "

Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein "Festival der Vielfalt" begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. In der Ankündigung heißt es: "Solingen Mitte wird dabei zur großen Festmeile: Vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert." In den Straßen erwarte die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielem mehr.

