Mutmaßlicher Täter von Solingen: Warum war er noch in Deutschland?

Was hätte laut Gesetz mit dem mutmaßlichen Täter passieren sollen?

Nach den sogenannten Dublin-Regeln ist in der Regel jener EU-Staat für einen Asylantrag zuständig, wo der Schutzsuchende zuerst europäischen Boden betreten hat. Im Falle des mutmaßlichen Täters war das offenbar Bulgarien. Dort wurde 2022 seine Einreise registriert.

Allerdings reiste der Mann nach Deutschland weiter und stellte Ende 2022 in Bielefeld Antrag auf Asyl. In einem solchen Fall kann ein Übernahmeersuchen an das Land gestellt werden, in dem die Person zuerst registriert wurde. Statt Deutschland wäre in diesem Fall Bulgarien für das Asylverfahren zuständig gewesen. Nachdem das Übernahmeersuchen von Bulgarien offenbar im Frühjahr 2023 akzeptiert wurde, hätte der Syrer ab diesem Zeitpunkt dorthin abgeschoben werden sollen.

Warum kam die Abschiebung nach Bulgarien nicht zustande?

Für eine solche Abschiebung gibt es bestimmte Fristen. Im Normalfall sind das sechs Monate. Wird diese so genannte "Überstellungsfrist" überschritten, geht die Zuständigkeit vom Einreiseland in das aktuelle Aufenthaltsland über - in diesem Fall wäre also nicht mehr Bulgarien zuständig gewesen, sondern Deutschland.