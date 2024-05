WEITERE NACHRICHTEN

Rocker-Boss aus NRW wohl im Iran erschossen • Im Iran ist offenbar ein früheres Mitglied der Führungsriege der Rockergruppe "Hells Angels" getötet worden. Der Deutsch-Iraner Ramin Y. soll Anschläge auf Synagogen in NRW organisiert haben und und wegen Mordes mit internationalem Haftbefehl gesucht worden sein. Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim kam er bei einem persönlichen Streit ums Leben. Andere Medien berichten, der israelische Geheimdienst Mossad habe ihn erschossen.

Pro-palästinensische Proteste eskalieren: Polizei räumt besetzten Uni-Campus in New York • An der New Yorker Columbia University ist die Polizei gegen protestierende Studierende vorgegangen. Sie räumte ein Uni-Gebäude, das pro-palästinensische Studenten besetzt hatten. Nach Angaben des Senders CBS gab es mindestens 50 Festnahmen. Die Demonstrierenden kritisieren das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg und fordern Solidarität mit den Palästinensern. Außerdem verlangen sie von der Hochschule, finanzielle Beziehungen mit Israel zu kappen. Die Universitätsleitung lehnte das ab.

NRW hat mehr als vier Milliarden Euro Fluthilfe bewilligt • Fast drei Jahre nach der Flutkatastrophe hat das Land NRW insgesamt mehr als vier Milliarden Euro für den Wiederaufbau bewilligt. Das sagte Landesbauministerin Scharrenbach (CDU) der "Rheinischen Post". Von dem Geld entfielen demnach etwa 2,7 Milliarden Euro in die Wiederherstellung der Infrastruktur in den betroffenen Kommunen. Mehr als 800 Millionen Euro gingen an Privatleute und Unternehmen der Wohnungswirtschaft. Etwa 80 Prozent der Mittel seien bereits ausbezahlt. Heftiger Dauerregen mit Überschwemmungen und Hochwasser im Juli 2021 hatten dramatische Folgen in NRW und und im Ahrtal. 189 Menschen kamen ums Leben.

Flugtickets werden teurer • Die Steuer auf Flugtickets von deutschen Abflugorten steigt ab heute. Die Erhöhung betrifft sämtliche Passagierflüge, die von deutschen Flughäfen abheben. Je nach Ziel der Flugreise verlangt der Staat ab sofort zwischen 15,53 und 70,83 Euro pro Ticket. Die meisten Airlines haben angekündigt, die erhöhten Steuern nicht nachträglich einzufordern. Eine Ausnahme ist die Billigfluglinie Ryanair.

Start der Internationalen Kurzfilmtage • Heute beginnen in Oberhausen die Internationalen Kurzfilmtage. In diesem Jahr sind sie überschattet vom Krieg im Nahen Osten. Einige arabische Filmemacher haben bereits im Vorfeld ihre Beiträge zurückgezogen und zum Boykott aufgerufen. Grund ist eine Solidaritätsbekundung des Festivalleiters Lars Henrik Gass mit Israel nach den Anschlägen vom 7. Oktober. Dennoch bietet auch die neue Ausgabe des renommierten Festivals eine riesige Auswahl - und auch Filme aus dem Iran oder dem Libanon.

Bayern sammeln Punkt für fünften Champions-League-Platz • In der Fußball-Champions-League hat Bayern München die Chance aufs Finale gewahrt. Das Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid endete 2:2. Die Bayern führten zwischenzeitlich mit 2:1 - in der 83. Minute konnte Real aber per Foul-Elfmeter ausgleichen. Das Rückspiel in Madrid ist am Mittwoch nächster Woche.

DAS WETTER IN NRW

Erst Sonne, dann drohen Schauer • Der Tag beginnt im ganzen Land mit Sonnenschein. Nur ein paar dünne Schleierwolken und Staub aus der Sahara trüben die Sicht. Zunächst bleibt es dabei meistens trocken. Erst am Nachmittag und Abend können im Rheinland, im Bergischen Land und im westlichen Ruhrgebiet vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter aufziehen. Dazu wird es frühsommerlich warm mit 25 bis 28, in den Hochlagen des Landes 23 bis 25 Grad. Der Wind weht schwach, in Westfalen mäßig aus Ost bis Nordost.