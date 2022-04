Bäume, Tänze, Feuer: Woher kommen die Bräuche zum 1. Mai?

Vielerorts ist der "Tanz in den Mai" inzwischen wohl nichts weiter als eine Motto-Party im Lieblingsclub oder der Stammkneipe. Es gibt aber vor allem im Rheinland viele Gegenden, in denen die Bräuche zum 1. Mai noch traditioneller gelebt werden.

Und zwar so intensiv, dass die Polizei in Siegburg aktuell warnt: " Wer in den Wald geht und Bäume wild schlägt, macht sich des Diebstahls und der Sachbeschädigung schuldig. " Zudem habe man bei allem Verständnis für die Brauchtümer die Verkehrssicherheit im Blick und warnt vor dem " Transport von alkoholisierten Personen auf dafür nicht vorgesehenen Ladeflächen ".

Der Maibaum im Zentrum der Stadt

Die in Deutschland häufigste Form des Maibaums ist ein geschmückter Baumstaum, der zum 1. Mai an einem zentralen Ort der Stadt errichtet wird. Woher der Brauch genau kommt, ist nicht geklärt. Der Mönch Caesarius von Heisterbach hat erstmals 1224 das Aufstellen eines Maibaums in Aachen dokumentiert, beziehungsweise als heidnisches Ritual angeprangert.

Die Bäume gelten als Symbol des Frühlings, des neu erwachten Lebens und der Fruchtbarkeit. Seit dem 17. Jahrhundert wurde das "Maibaumstellen" Teil einer dörflichen Partnervermittlung. Dabei wurden die unverheirateten jungen Frauen des Ortes den Junggesellen für eine bestimmte Zeit als " Leihgabe " übergeben.