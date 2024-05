Tag der Arbeit: Viele Demos am 1. Mai in NRW

Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur von den Grünen kommt nach Dortmund, ihr Kabinettskollege, Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), spricht in Hamm. SPD -Generalsekretär Kevin Kühnert wird in Bergkamen und in Recklinghausen erwartet. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, wird in Waltrop an einer Kundgebung teilnehmen.

"Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit"

Das bundesweite Motto der Veranstaltungen lautet in diesem Jahr: "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Der DGB will damit unter anderem auf die laufenden und anstehenden Tarifrunden einstimmen – in der chemischen Industrie oder in der Metall- und Elektroindustrie. Dabei gehe es nicht darum, die Arbeitszeiten generell zu verkürzen, sagt DGB-Chefin Yasmin Fahimi, sondern vor allem um verlässliche Arbeitszeiten.

Damit einhergehend fordern die Gewerkschaften die "Tarifwende": Unternehmen sollen demnach künftig nur dann Aufträge vom Staat bekommen, wenn bei ihnen ein Tarifvertrag gilt. Das soll die Politik in einem Tariftreuegesetz festschreiben. Hintergrund: Nur weniger als die Hälfte der Beschäftigten arbeiten aktuell in tarifgebundenen Firmen. Das Gesetz soll die Tarifbindung pushen.

DGB-Chefin: "NRW geht auf dem Zahnfleisch"