So viel arbeiten die Deutschen: Ein Vergleich in Grafiken

Viele Teilzeitbeschäftigte drücken auf die Statistik

Ganz Deutschland ein Volk der arbeitsscheuen Chiller? " Ganz so schlimm ist es dann doch nicht ", sagt Holger Schäfer, Wirtschaftwissenschaftler am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und Experte für die Themen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Das schlechte Ranking für Deutschland in dieser Statistik liege vor allem daran, dass die Arbeitsstunden von Menschen in Voll- und Teilzeit in eine gemeinsame Tabelle eingeflossen sind. " Im europäischen Vergleich arbeiten in Deutschland vergleichsweise viel mehr Menschen in Teilzeit. Das verzerrt das Ergebnis ."