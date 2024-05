Rocker-Boss aus NRW wohl im Iran erschossen

Einst war Ramin Y. ein gefürchteter Boss der Kölner Bandidos. Später soll der in Mönchengladbach geborene 36-Jährige Präsident des "MG City" Clubs gewesen sein, einer Rockergruppierung der Hells Angels. 2021 setzte sich Ramin Y. in den Iran ab, da er in Deutschland wegen Mordes als Hauptverdächtiger gesucht wurde. Er soll mitverantwortlich sein, einen ehemaligen Rockerkollegen getötet und zerstückelt zu haben. Die einbetonierten Körperteile sollen unter anderem im Rhein entsorgt worden sein.

Offenbar hatte der Rockerboss gute Beziehungen zu den iranischen Revolutionsgarden und soll ein Luxusleben im Iran geführt haben. Er soll in deren Auftrag der Hauptdrahtzieher für einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Bochum, im November 2022 und einen ähnlichen Anschlag in Essen sein. Entsprechende Ermittlungen wurden in Recherchen der ARD Sendung "Kontraste" deutlich.