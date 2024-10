Großdemo für Frieden in Berlin • Das Bündnis "Nie wieder Krieg" hat am Tag der Einheit zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Die Teilnehmer wollen gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland, gegen den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten und gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine und Israel protestieren. In Berlin rechnen die Veranstalter mit 25.000 Teilnehmern. Bei der Abschlusskundgebung sollen unter anderem die BSW -Vorsitzende Wagenknecht, der SPD -Politiker Stegner und die Linken-Politikerin Lötzsch sprechen.

Verdacht auf Marburg-Virus in Hamburg

Marburg-Virus in Hamburg? • In Hamburg wird gerade geprüft, ob ein deutscher Medizinstudent sich mit dem sogenannten Marburg-Virus angesteckt hat. Der Mann hatte gestern für einen Alarm am Hamburger Hauptbahnhof gesorgt: Er war auf der Rückreise aus Ruanda und hatte dort Kontakt zu einem infizierten Menschen. Als er Symptome entwickelte, meldete er sich bei der Gesundheitsbehörde. Daraufhin wurde er gemeinsam mit seiner Partnerin in einem so genannten Infektionswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Virus gilt als gefährlich: Bis zu 88 Prozent der Erkrankten sterben. Ansteckung ist nur über direkten engsten Kontakt von Haut- oder Schleimhaut oder über Kontakt zu Körperflüssigkeiten möglich - nicht über die Luft.

Niederlande: Hinter Cyberdiebstahl von Polizeidaten steht wohl fremder Staat • In den Niederlanden sind die Kontaktdaten aller etwa 65.000 Mitarbeiter der Polizei nach offiziellen Angaben wohl bei einem Cyberangriff in die Hände eines ausländischen Staates geraten. Die Niederlande sagen, man halte es für " sehr wahrscheinlich ", dass ein fremder Staat für die Tat verantwortlich sei. Die Hacker waren vorige Woche in einen Polizeicomputer eingedrungen - abgegriffen wurden E-Mail-Adressen, Telefonnummern und in einigen Fällen auch private Daten.

Spielemesse in Essen gestartet • Wer noch Inspiration für den nächsten Spieleabend sucht: Bis zum 6. Oktober läuft die "Spiel" in Essen, nach eigenen Angaben die weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. Im vergangenen Jahr kamen fast 200.000 Besucher. Laut einer Umfrage des Allensbacher Instituts spielen rund 33 Millionen Deutsche zumindest ab und zu Gesellschaftsspiele, etwa 5,6 Millionen spielen sogar regelmäßig.

Radrennen Münsterland Giro • Der Sparkassen Münsterland Giro startet traditionell am 3. Oktober und zählt zu den größten Radsportveranstaltungen in Deutschland. Mehr als 200 Profisportler aus der internationalen Radsportszene und rund 4.500 Hobbysportler sind jedes Jahr dabei. Start ist diesmal mittags in Haltern am See, Ziel wie immer Münster. Dazwischen liegen sogar drei Bergetappen. Auch für Zuschauer ist das Rennen ein großer Spaß.

Der WDR zeigt das Rennen ab 12.45 Uhr im Livestream: