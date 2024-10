Die Stimmung am Ausgang fünf im Düsseldorfer Flughafen ist angespannt. Es sind viele Menschen gekommen, um ihre Liebsten zu empfangen. Einige haben Blumen oder Luftballons dabei. Eine von ihnen ist Zeina Chour. Die 29-Jährige steht direkt am Ausgang.

Immer wieder schaut sie auf ihr Handy. Das Flugzeug aus Beirut ist seit über einer halben Stunde gelandet, doch noch ist niemand zu sehen. Zeina Chour will ihren Mann abholen. Er lebt im Libanon, während sie in Deutschland geboren ist und hier auch mit der gemeinsamen Tochter lebt. " Ich habe über zwei Wochen nach einem Ticket gesucht. Ich bin jetzt einfach nur froh, dass er bald wieder hier ist. " Zeinas Mann hat die letzten 24 Stunden am Flughafen in Beirut verbracht, um sicherzustellen, dass er mit dem Flugzeug mitkommt.

Der Libanon als Zufluchtsort

Auch Mohamad wartet darauf, dass der Bildschirm in der Ankunftshalle endlich die Gepäckausgabe anzeigt. Zwei seiner Freunde waren für einen Monat im Libanon. Sie kommen eigentlich aus Syrien. Für die Gruppe war der Libanon aber die einzige Möglichkeit, um ihre Familien zu treffen.

Mohamad hat sich in den letzten Tagen große Sorgen um seine Freunde gemacht. " Die Situation ist sehr schlecht. In dem Ort, wo die beiden waren gab es Nebenangriffe. Der Kontakt ist für ein paar Tage abgebrochen. Wir hatten gestern nochmal Kontakt und jetzt sind sie gleich hier. " Nach über einer Stunde Wartezeit auf das Gepäck kommen Mohamads Freunde - endlich in Sicherheit. Nach der langen Reise wollen sie nur nach Hause.

Trauer und Wut über Angriffe auf beiden Seiten

Auch Zeina Chours Mann Hassan ist endlich da. In seiner Heimat hat er Schreckliches erlebt. Er zeigt Bilder von seiner Familie. Schwestern, Onkel, Cousinen. Sie alle sind in den letzten Tagen bei Angriffen gestorben. Als er die Bilder zeigt, ist in seinen Augen eine Mischung aus unendlicher Wut und Trauer zu sehen. Das Haus der Familie wurde vor zwei Tagen komplett ausgebombt. Mit vielen anderen Familien ist er die letzten Nächte im Haus von Verwandten untergekommen.