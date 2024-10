NRW-Veranstaltungen am Tag der deutschen Einheit

Tag der offenen Moscheen

Zahlreiche Moscheen öffnen am 3.10. ihre Türen. In 2024 steht die Aktion unter dem Motto "Jedes Leben zählt!". Die Zentralmoschee in Köln (Venloer Straße 160, 50823 Köln) bietet unter anderem Führungen im Halbstundentakt. In Duisburg kann man die Merkez-Moschee in Marxloh (Warbruckstraße 51, 47169 Duisburg) besuchen und türkischen Tee und Mokka probieren. Und auch die DITIB -Gemeinde in Hagen-Hohenlimburg (Kronenburgstraße 14, 58119 Hagen) lädt Besucher ein.

Eine vollständige Liste der geöffneten Moscheen gibt es nicht, aber hunderte in ganz NRW beteiligen sich. Wer teilnehmen will, sollte sich bei den lokalen Moscheevereinen erkundigen.