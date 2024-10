"Wessi-Ossi-Momente": Der lange Weg zur Deutschen Einheit

"Ostdeutsche fühlen sich als Ostdeutsche"

Walter Christian, Vorsitzender des "Potsdam-Club Bonn"

Auch Walter Christian, Vorsitzender des "Potsdam-Club Bonn", erinnert sich an " Wessi-Ossi-Momente ". Bei einem Gespräch, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2020 eingeladen hatte, kamen jeweils 20 Ostdeutsche und Westdeutsche, die etwa zur Zeit der Wiedervereinigung, also um 1989/90 herum, geboren wurden. "In der Runde wurde sehr deutlich, dass junge Ostdeutsche das Bewusstsein haben, dass sie zu Ostdeutschland gehören" , sagt Christian, "während Westdeutsche sagten, durch die Wiedervereinigung habe sich bei ihnen nichts geändert" .

Die Teilnehmer aus dem Westen hätten dagegen gesagt: " Ich bin Deutscher - dass ich Westdeutscher bin, reflektiere ich gar nicht."

Nach Ausbau Ost: "Neue" Bundesländer

Dass bis heute oft von den " neuen " Bundesländern die Rede ist, klinge für sie gar nicht so falsch, sagt Jeanette Wachholtz: " Ein bisschen fühlt man sich schon so." Seit der Wiedervereinigung sei " ziemlich viel Geld" aus dem Westen in Straßenbau oder Wohnungsbau im Osten geflossen.

Aber die Unterschiede zwischen Ost und West würden mit jeder Generation ein bisschen weniger, ist sich Wacholz sicher. Und schließlich gibt es auch etwas Verbindendes: Mit dem Wiederaufbau habe die Nachkriegsgeneration die größte Aufgabe gehabt – im Osten genauso wie im Westen.