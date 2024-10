Verdacht auf Marburg-Virus in Hamburg: Was über das Virus und den Fall bekannt ist

Große Aufregung gestern am Hamburger Hauptbahnhof: Ein möglicherweise mit dem hochgefährlichen und oft tödlichen Marburg-Virus infizierter deutscher Medizinstudent kam mit dem Zug in der Hansestadt an.

Er hatte in Ruanda in einem Krankenhaus gearbeitet, in dem mit dem Marburg-Virus infizierte Patienten behandelt werden. Der laut NDR 27-Jährige reiste mit dem Flugzeug nach Frankfurt und von dort mit dem ICE nach Hamburg. Als er Symptome entwickelte, meldete er sich bei der Gesundheitsbehörde und äußerte die Sorge, dass er sich in Ruanda mit einer tropischen Krankheit infiziert haben könnte.

Das Hamburger Gesundheitsamt entschied, den Studenten und seine Freundin, die ebenfalls in Ruanda war, noch am Hauptbahnhof zu isolieren. Die Bundespolizei sperrte zwei Gleise ab, die Feuerwehr rückte mit einem Infektions-Rettungsfahrzeug an und brachte beide in das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).