Bonner Professorin soll neue Bundesdatenschutzbeauftragte werden • Die Bonner Professorin und Digitalexpertin Louisa Specht-Riemenschneider soll neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ( BfDI ) werden. Darauf hat sich nach Medienberichten die Ampelkoalition geeinigt. Die 39-jährige soll die Nachfolge von Ulrich Kelber antreten. Er war seit 2019 Bundesdatenschutzbeauftragter.

Unwetter haben auch in NRW für Probleme gesorgt • Stürmische Böen haben gestern Abend und in der Nacht Bäume umgestürzt. In Bottrop wurde eine junge Frau auf dem Heimweg von einem umgestürzten Baum getroffen und verletzt. Wie schwer, ist nicht bekannt. Auch in Hattingen wurde ein Mann von einem Baum getroffen. In Bayern wurden drei Menschen schwerverletzt, weil sich ihr Auto wegen Aquaplaning überschlagen hatte. Auch in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Niedersachsen waren die Feuerwehren im Einsatz. Bäume sind umgestürzt, Dächer wurden abgedeckt und Strom- und Telefonleitungen wurden beschädigt. Bei der Bahn gab es wegen des Unwetters ebenfalls Probleme. Züge sind ausgefallen oder kamen zu spät, weil Strecken gesperrt waren. Jetzt können die meisten Fernzüge wieder fahren und nur noch auf wenigen Strecken kommt es zu Ausfällen.

Weitere Themen

Im Verkehrsbereich wurden drei Jahre in Folge die Klimaziele verfehlt.

Einigung beim Klimaschutzgesetz • Es war ein langes Streitthema innerhalb der Ampelkoalition, doch gestern Nachmittag war die Einigung dann da: SPD , Grüne und FDP haben sich auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt. Die Reform, die das Bundeskabinett im Juni 2023 auf den Weg gebracht hatte, ist umstritten. Sie sieht vor, dass bei der Minderung der Treibhausgas-Emissionen künftig nur noch zählt, ob die Klimaziele insgesamt erreicht werden. Das kommt Verkehrsminister Volker Wissing ( FDP ) zugute, der drei Jahre in Folge die Klimaziele für seinen Bereich verfehlt hat, wie erst gestern der unabhängige Expertenrat für Klimafragen bestätigt hatte. Die Deutsche Umwelthilfe kritisierte die Änderung aufs Schärfste. SPD und Grüne hätten sich damit einen erneuten Kniefall vor der FDP geleistet.

Letzter Tag der China-Reise von Bundeskanzler Scholz • Zum zweiten Mal ist Olaf Scholz in China, für diesen Besuch nahm er sich drei Tage Zeit - so viel wie noch nie zuvor für ein einziges Land bei einer Reise. An seinem letzten Tag trifft er sich heute in Peking zu politischen Gesprächen mit Präsident Xi Jinping. Dabei wird auch erwartet, dass er über Chinas Verbindungen zu Russland, aber auch über Taiwan und Menschenrechte spricht.