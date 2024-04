Diesmal ohne Pannen? NRW startet Abitur-Downloads

Ministerium plant mehr Zeit ein

Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) hatte nach dieser Panne die IT-Infrastruktur ihres Hauses genau unter die Lupe nehmen lassen. Und danach neben anderen Dingen auch den Ablauf der Abitur-Vorbereitungen verändert. Die neuen Regeln, die jetzt erstmals zum Einsatz kommen, sollen den Schulen und auch dem Ministerium mehr Zeit geben, um auf eventuell auftretende Probleme zu reagieren.

Schulministerin Dorothee Feller

Seit diesem Jahr können Schulen die Prüfungsaufgaben bereits drei Arbeitstage vor dem Prüfungstag herunterladen. Für die ersten Klausuren am kommenden Dienstag (16.04.24) beginnen die Downloads also schon am heutigen Donnerstag. Damit die Aufgaben aber nicht in falsche Hände gelangen, sind die heruntergeladenen Dateien mit einem Passwort geschützt, das die Schulen erst am Tag vor der jeweiligen Prüfung erfahren. Erst dann können die Dateien mit den Aufgaben also geöffnet und ausgedruckt werden.

Mehr Leistung mit neuem Anbieter

Außerdem hat das Schulministerium auch den technischen Teil verändert: die Klausuren liegen zwar immer noch auf externen Servern, aber bei einem anderen Anbieter. Dessen Rechenzentrum entspricht laut Ministerium den Sicherheitsansprüchen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ).

In den vergangenen Wochen habe es auch umfangreiche Tests gegeben, die zeigen sollten, ob die neuen Abläufe auch funktionieren. Dazu habe auch erstmals ein so genannter Volllasttest gehört, heißt es aus dem Schulministerium. Es waren also alle Schulen mit zentralen Prüfungen beteiligt. Dabei habe es noch vereinzelt Probleme gegeben, einige Schulen hätten E-Mails erst mit einer zeitlichen Verzögerung erhalten