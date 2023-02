Die Windgeschwindigkeit beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland ist von Sturmstärke weit entfernt. Um die Nutzung der Windenergie voranzutreiben, hat die Schwarz-Grüne Landesregierung ein Gesetzespaket zur Windkraft vorgelegt.

Denn die Ziele von CDU und Grünen sind ambitioniert: Mindestens 1.000 zusätzliche Windenergieanlagen sollen in dieser Legislaturperiode, also bis 2027, in NRW entstehen. Ist das realistisch? Auch diese Frage haben die Sachverständigen beantwortet, die am Mittwoch im Landtag zu einer Anhörung geladen waren.

Sachverständige: Maßnahmen gut, aber unzureichend

Die meisten Expertinnen und Experten begrüßten die Vorhaben der Landesregierung. Kritik gab es aber immer wieder daran, dass die Pläne nicht weit genug gehen. Das Ziel der 1.000 Windkraftanlagen in fünf Jahren drohe verfehlt zu werden, so die wiederholt vorgetragene Warnung. Neue Flächen müssten schneller ausgewiesen werden. Auch sei mehr und vor allen Dingen spezialisiertes Personal in den Genehmigungs-Behörden hilfreich.