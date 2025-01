Feuerwehr, Schulen, Kitas. Hier wünschen sich viele Menschen und die Politik mehr Personal. Stellen, die der Steuerzahler am Ende finanziert. Eine am Montag veröffentlichte Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft ( IW ) befasst sich mit dem Stellenaufwuchs im öffentlichen Dienst. Tatsächlich kam es in den letzten zehn Jahren zu einem deutlichen Personalzuwachs. Auch die Verwaltung im Land wächst. Gleichzeitig klagen einige über nicht besetzte Stellen. Ein Widerspruch?

120.000 Stellen mehr in NRW

Zunächst zu den wichtigsten Zahlen der IW-Studie: In Nordrhein-Westfalen gab es 2023 rund 120.000 Beschäftigte mehr als 2013. Das mache in Summe einen Zuwachs von 16 Prozent aus. Laut Studie entfallen auf den Zuwachs zwei Fünftel (48.000 Beschäftigte) auf das Land und der Rest auf die Kommunen (72.000 Beschäftigte). Das entspricht einem Personalaufwuchs von 11 Prozent im Land und 22 Prozent bei den Kommunen.