Studie sieht nun viel Potenzial für Windkraft in NRW - aber Zweifel an der Umsetzung bleiben

Das Grundproblem: Der Großteil der potenziellen Fläche liegt außerhalb der derzeit ausgewiesenen Windzonen, könnte also nicht einfach so genutzt werden, zum Beispiel wegen des Arten- oder Landschaftsschutzes. Kritik kommt von Wiebke Brems, Sprecherin der Grünen im NRW-Landtag für Klimaschutz und Energie: " Die Studie zeigt, dass die Landesregierung es so hin und herrechnet, wie es ihr gerade passt. Ich finde, es sind schon fast Fake News, denn man braucht immer mehr Potenzialflächen als hinterher genutzt werden können.“

Der zuständige Minister Andreas Pinkwart ( FDP ) hingegen ist zufrieden mit dem Ergebnis: " Wir sehen durch die Studie das Potenzial gegeben, um unsere sehr ambitionierten Ziele zu erreichen.“

Es kommt zu wenig Leistung hinzu - NRW muss mehr bauen

Fakt ist: In NRW gingen im ersten Quartal dieses Jahres nur 23 neue Windräder in Betrieb. Im gesamten Jahr 2021 kamen nur 331 Megawatt neue installierte Leistung hinzu. Das ist im bundesweiten Vergleich immer noch gut - aber um die eigenen Ziele der Landesregierung zu erreichen, müsste drei Mal so viel Leistung pro Jahr hinzukommen.

Studie: Ohne 1000 Meter-Regel wäre viel mehr Potenzial da

Deutlich mehr Möglichkeiten, seine Windkraftziele zu erreichen, hätte NRW, wenn die 1000 Meter-Abstandsregel für Windräder geändert würde – das bescheinigt der Landesregierung auch die neue selbst in Auftrag gegebene Studie. Würde der Abstand von 1000 Metern auf 720 Meter verringert werden, würde das die zur Verfügung stehende Fläche für Windräder um 42 Prozent erhöhen.