Deshalb kommt NRW beim Ausbau der Windkraft nicht voran

Mona Neubaur (Grüne)

In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU und Grüne im Juni dann angekündigt, "noch vor dem Herbst einen Erlass" zu veröffentlichen, "damit Kalamitätsflächen weitgehend heute schon für den Ausbau der Windenergie genutzt werden können" . Daraus ist nichts geworden: An dem Erlass arbeitet das Haus der inzwischen für Klimaschutz und Energie zuständigen Ministerin Mona Neubaur (Grüne) bis heute. "In Kürze" solle die Regelung veröffentlicht werden, teilt das Ministerium auf Nachfrage mit, ohne sich genauer festzulegen.

Vereinfachung der Genehmigungsverfahren