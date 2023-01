Windenergie: Tempo beim Ausbau in NRW reicht nicht

Kein Tausend-Meter-Abstand mehr beim Repowering

Die schwarz-grüne Landesregierung will zudem noch in diesem Jahr den pauschalen Tausend-Meter-Abstand zwischen Windparks und Wohnbebauung für das so genannte Repowering abschaffen - also für die Ertüchtigung alter Anlagen mit größeren Generatoren. Ein entsprechender Gesetzesentwurf befindet sich derzeit im Parlamentarischen Verfahren.