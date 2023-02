Windräder: Städte und Kreise behalten Genehmigungsrecht

Andere Lösung als im Koalitionsvertrag vorgesehen

Um den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen, hatte die schwarz-grüne Landesregierung eigentlich eine Änderung der Zuständigkeit geplant. Im Koalitionsvertrag steht dazu: "Die Bezirksregierungen werden in Zukunft auch die Genehmigungsbehörden für Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen sein." Doch so wird es nach WDR-Informationen nicht kommen. Das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag hatte das Ziel, die langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren für Windräder zu verkürzen.