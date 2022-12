Erlass der Landesregierung: Ausbau der Erneuerbaren Energie in NRW

Die schwarz-grüne Landesregierung will mit einem Erlass den schleppenden Ausbau der Erneuerbaren Energien in NRW beschleunigen. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sagte am Mittwoch, es würden "sofort Freiräume für den Ausbau der Erneuerbaren" auf dem Weg in eine "klimaneutrale Zukunft" geschaffen.