Scholz kündigt Windkraft-Fahrplan an: Jeden Tag fünf neue Windräder

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) will den Ausbau der Windkraft in Deutschland deutlich vorantreiben. "Gerade erstellen wir einen Fahrplan, was bis wann an neuen Anlagen gebaut sein muss, damit wir unsere Ziele für 2030 erreichen", sagte er der " Bild am Sonntag ".

"Jeden Monat wird es dann ein Gespräch mit den Ländern geben, wie weit sie damit vorangekommen sind." Bundeskanzler Olaf Scholz

Mehr Fläche für den Windkraft-Ausbau

Am 01. Februar ist das " Wind-an-Land-Gesetz " in Kraft getreten, mit dem die Bundesregierung den Ausbau der Windenergie in Deutschland schneller voranbringen will. Mit dem Gesetz werden den Ländern Flächenziele für den Ausbau vorgegeben. Denn zu wenig verfügbare Flächen sind laut Regierung bisher eine Hürde für den Ausbau. Die Bundesländer dürfen weiterhin über Mindestabstände entscheiden. Wenn sie ihr Flächenziel nicht erreichen, treten die landesspezifischen Abstandsregeln aber außer Kraft.

Die 1.000-Meter-Abstandsregel zwischen Windanlagen und Wohngebieten soll in NRW ohnehin außer Kraft gesetzt werden. Die schwarz-grüne Landesregierung will die pauschale Regelung abschaffen. Ende 2022 wurde ein Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) betonte aber im Januar, dass Bürger nicht einfach ein Windrad vor die Tür gesetzt bekommen würden. Stattdessen würden zum Beispiel verstärkt vom Borkenkäfer geschädigte Waldflächen für den Ausbau genutzt.