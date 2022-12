Windräder: SPD will 1.000-Meter-Regel streichen

Möglicher Oppositions-Coup der SPD

Die Grünen sind aber seit Mai Teil der Landesregierung mit der CDU - und sie haben in den Koalitionsverhandlungen die sofortige Abschaffung der 1.000-Meter-Regel nicht gegen die Union durchsetzen können. Der schwarz-grüne Kompromiss sieht vor, dass die pauschale Abstandsregel für neue Windräder nun schrittweise abgeschafft wird, über die Landes- und Regionalplanung. Wegen entsprechender Beteiligungsverfahren wird diese aber nicht vor Ende 2024 in Kraft treten. Dagegen werde der SPD-Vorschlag "die dringend notwendige Planungssicherheit und neue Flächen schon bis 2025 ermöglichen" , so SPD-Mann Stinka.

Der Gesetzesvorschlag der SPD wird kommende Woche eingebracht und dann an den zuständigen Bauausschuss verwiesen. Am Ende des Beratungverlaufs ist eine namentliche Abstimmung im Landtag wahrscheinlich. Voraussichtlich werden die Grünen dann aus Treue zur Koalition mit der CDU gegen ein Gesetzesvorhaben stimmen, das sie so selbst vor wenigen Monaten eingebracht haben. Wenn es so kommt, wäre der der SPD ein kleiner Oppositions-Coup gelungen.

Video starten, abbrechen mit Escape Energiewende - NRW verfehlt Ausbauziele Westpol. . 22:19 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 13.11.2023. WDR.

